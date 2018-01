Une pétition lancée par des Sénégalais pour la légalisation du mariage homosexualité

Une pétition adressée « aux hommes et femmes politiques de bonne volonté », a été lancée par des homosexuels sénégalais dirigé par un nommé Jean Karim Diouf. Ils souhaitent interpeller les députés et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, pour la légalisation du mariage homosexuel



Dans son adresse, informe « les Echos », Jean Karim Diouf démonte les arguments des « intellectuels et certains journalistes »qui ont toujours soutenu que l’homosexualité est contraire aux traditions africaines.



Il faut préciser que le Code pénal sénégalais ne condamne pas essentiellement l'homosexualité. Cependant il condamne fermement les actes contre-nature entre individus.