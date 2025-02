Une pirogue avec 62 candidats à l’émigration irrégulière interceptée à Joal

La gendarmerie a intercepté jeudi nuit une pirogue transportant soixante-deux (62) candidats à l’émigration irrégulière au large de Joal, à plus de 100 km au sud de Dakar.



Selon la RFM qui donne l’information parmi les personnes arrêtées figurent 24 Sénégalais, ainsi que des ressortissants de plusieurs autres nationalités : 24 Guinéens, 6 Ivoiriens, 5 Maliens, 2 Libériens et 1 Gambien.



Dans le groupe, il y avait également sept enfants et un bébé.