Une recrue phare de Guardiola recale Manchester City, l’Inter Milan va faire un gros coup double sur le mercato

Dani Olmo préfère rester au RB Leipzig, Pavard et Sanchez sont proches de l’Inter et Manchester United veut déjà recruter un nouveau gardien, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Dani Olmo refuse City



Dans le Manchester Evening News, on a le droit à une analyse des dernières déclarations de Pep Guardiola. Le coach de City a confié aux journalistes vouloir réitérer l’exploit du triplé de la saison passée, et il compte sur des recrues. Le Brésilien Lucas Paqueta était une option pour remplacer De Bruyne, mais un transfert est désormais improbable.





La situation de Jérémy Doku a également été évoquée. On attend la décision pour Dani Olmo. Et bien d’après le média allemand Bild, le milieu espagnol ne souhaite pas quitter la Bundesliga et le RB Leipzig. Dans une interview, il se dit heureux en Allemagne et être à «100%» avec son club actuel.



Voici ses mots précisément : «Manchester City est un grand club, l’un des plus grands du monde. Josko y est allé. Mais je suis heureux ici.» Pep Guardiola va devoir trouver un autre joueur.







L’Inter voit double



La Une du Corriere Dello Sport est bien évidemment dédiée au carton de la Juve 3-0 contre l’Udinese. Il n’a fallu que 2 minutes pour lancer la saison des Bianconeri, et ça grâce à Chiesa. Mais intéressons-nous un peu plus à ce qui est écrit en bas à droite de cette première page.





D’après le journal, l’Inter est sur le point de recruter Benjamin Pavard et Alexis Sanchez. Pour le Français, les Nerazzurri ont augmenté leur offre, dépassant les 30 millions et allant jusqu’à 33 millions, bonus compris. Le Bayern en demande 35 millions. L’Inter et le club bavarois sont donc plus que jamais proche de trouver un compromis.





Et en ce qui concerne l’ex marseillais, son aventure en Ligue 1 a impressionné les dirigeants italiens. Ils ont toujours de bonnes relations avec le Chilien. En cas de départ de Correa, Sanchez sera recruté rapidement. Le joueur aurait déjà refusé toutes les offres de contrat des autres clubs pour cette raison, il ne veut que l’Inter.



Onana ne suffit pas



Les Red Devils s’intéressent déjà à un nouveau gardien malgré le recrutement d’Onana il y a quelques semaines. Comme le rapportent les journalistes portugais d’A Bola et Record, le Benfica s’attend au départ d’Odysséas Vlachodímos dans les prochains jours.





Les Aguias sont au courant de l’intérêt de l’Ajax et de Manchester United pour le portier de 29 ans. Selon Fabrizio Romano, Manchester United veut recruter Vlachodimos pour en faire un numéro 2 capable de concurrencer Onana, qui devrait tout de même rester le numéro 1. Il remplacera Dean Henderson. Le gardien anglais devrait rejoindre Crystal Palace ou Nottingham Forest prochainement, et pas en prêt pour une fois, ce sera un transfert sec.