Une réunion d’urgence du collectif des lutteurs suite à la reconduction du Dr Alioune Sarr

Le ministre des Sports Matar Ba a reconduit mardi le Docteur Aliou Sarr à la tête du Comité national de gestion (CNG) de la lutte. Ce qui visiblement n’a pas plu aux lutteurs. Ils organisent ce mercredi une réunion d’urgence pour dérouler un plan d’action.



«Nous allons tenir une réunion d’urgence ce mercredi pour dérouler notre plan d’actions. On avait dit que ce n’est pas parce que le ministre nous a reçus qu’on va mettre notre stratégie en berne. Nous sommes toujours dans la logique de nos plans d’action et la réunion de ce mercredi permettra d’y voir plus clair », a révèle une source à Senego.



Pour rappel, les lutteurs réclament le départ du Dr Alioune Sarr de la tête du Cng. Ils lui reprochent une mauvaise gestion de l'instance dirigeante de la lutte sénégalaise.