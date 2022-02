Une trentaine de jihadistes tués par l'armée malienne et la force Takuba près d'Indelimane

La manœuvre a débuté le 2 février au sud de la RN20, non loin de la frontière entre le Mali et le Niger. Les forces spéciales de Takuba, engagées avec les soldats maliens de l’unité légère de reconnaissance et d’intervention n°4, ont d’abord découvert des plots logistiques appartenant au groupe jihadiste et comprenant 2 000 litres de carburant.



Ce mouvement fut un véritable coup de pied dans la fourmilière, puisque l’opération a provoqué le départ précipité d’une colonne à moto de combattants ennemis.



Le 3 février, une vingtaine d’entre eux a été neutralisée après le passage d’un drone Reaper, appuyé par une patrouille de Mirage 2000. Puis le 5 février, à l’approche du village d’Imenas, non loin d'Indelimane, les soldats maliens ont riposté, une attaque des derniers combattants du groupe jihadiste, mettant hors de combat deux d’entre eux.



Cette opération témoigne du haut niveau de coopération, d’autonomie et de maturité des Fama de l’ULRI n°4, témoigne l’état-major des armées. Un succès tactique qui intervient alors que ce mardi, la force Takuba a justement été l’objet de vives critiques de la part du Premier ministre malien Choguel Maïga, qui a accusé la force européenne de diviser le Mali.