Université Alioune Diop de Bambey : les étudiants ont suspendu leur mot d'ordre de grève

Le calme va enfin revenir à l’Université Alioune Diop de Bambey, dans la région de Diourbel. Les étudiants ont suspendu leur mot d’ordre de grève hier, mercredi. Ils ont trouvé un consensus avec l’autorité. « Kritik » qui donne l’information, renseigne qu’il reste un seul point mais n’empêche les cours et examens vont reprendre.



Suite au mouvement d’humeur des étudiants des autres universités, de la médiation du Saes (Syndicat Autonome des Enseignants du Supérieur) des parents d’élèves et des guides religieux, une rencontre qui s’est tenue entre l’administration de ladite université et les étudiants, a abouti à des négociations.



«On nous a notifié de la levée de la session unique dans toutes les UFR, de même que la prise en charge des victimes d’intoxication alimentaire, la reconnaissance des représentants à travers, pour le moment, un comité ad hoc, c’est-à-dire un bureau de transition d’ici la fin de l’année pour un renouvellement total de la coordination », a renseigné Assane Ndour, ex-président de la coordination des étudiants de Bambey.



Toutefois, le seul point qui reste demeure les sanctions infligées aux délégués.