Université Assane Seck : Guy Marius Sagna salue la levée de la dissolution des amicales d’étudiants

Le député Guy Marius Sagna a salué la décision du Conseil académique de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) de lever la mesure de dissolution des amicales d’étudiants et de la coordination des étudiants. Il a exprimé sa satisfaction face à une décision qu’il juge « importante pour le retour durable de la paix universitaire ».
Le parlementaire a félicité le Conseil académique, le recteur de l’université, le professeur Alassane Diédhiou, ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, pour « cette mesure qui va contribuer à renforcer la paix à l’UASZ ».
Guy Marius Sagna a rappelé qu’il s’était engagé sur cette question au niveau institutionnel. « J’avais adressé une question écrite au gouvernement sur la question et j’avais aussi interpellé le ministre en séance d’examen de son budget pour l’année 2026 », a-t-il précisé.
Tout en se réjouissant de cette avancée, le député de Ziguinchor a invité les étudiants à « continuer à défendre leurs intérêts en privilégiant le dialogue et surtout pas la destruction de leurs propres biens ».
Le parlementaire a félicité le Conseil académique, le recteur de l’université, le professeur Alassane Diédhiou, ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, pour « cette mesure qui va contribuer à renforcer la paix à l’UASZ ».
Guy Marius Sagna a rappelé qu’il s’était engagé sur cette question au niveau institutionnel. « J’avais adressé une question écrite au gouvernement sur la question et j’avais aussi interpellé le ministre en séance d’examen de son budget pour l’année 2026 », a-t-il précisé.
Tout en se réjouissant de cette avancée, le député de Ziguinchor a invité les étudiants à « continuer à défendre leurs intérêts en privilégiant le dialogue et surtout pas la destruction de leurs propres biens ».
Autres articles
-
Université Assane Seck de Ziguinchor : levée de la dissolution des amicales d’étudiants
-
Thiès : 108 kg de chanvre indien saisis à la plage de Mballing
-
Face à un contexte mondial défavorable, le coton africain en lutte pour sa survie
-
Soudan: les paramilitaires des FSR attaquent Babanusa dans le Kordofan de l'ouest
-
Ziguinchor : trois (3) individus interpellés pour trafic international de drogue