Université Assane Seck : Guy Marius Sagna salue la levée de la dissolution des amicales d’étudiants

Le député Guy Marius Sagna a salué la décision du Conseil académique de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) de lever la mesure de dissolution des amicales d’étudiants et de la coordination des étudiants. Il a exprimé sa satisfaction face à une décision qu’il juge « importante pour le retour durable de la paix universitaire ».



Le parlementaire a félicité le Conseil académique, le recteur de l’université, le professeur Alassane Diédhiou, ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, pour « cette mesure qui va contribuer à renforcer la paix à l’UASZ ».



Guy Marius Sagna a rappelé qu’il s’était engagé sur cette question au niveau institutionnel. « J’avais adressé une question écrite au gouvernement sur la question et j’avais aussi interpellé le ministre en séance d’examen de son budget pour l’année 2026 », a-t-il précisé.



Tout en se réjouissant de cette avancée, le député de Ziguinchor a invité les étudiants à « continuer à défendre leurs intérêts en privilégiant le dialogue et surtout pas la destruction de leurs propres biens ».