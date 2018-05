Université Assane Seck Ziguinchor : les étudiants pas d'accord pour mettre fin à la grève

Les étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor ne dansent plus sur le même pied après leur rencontre avec le Chef de l’Etat. Le camp reçu par le Président de la République a annoncé la suspension de leur mot d’ordre de grève et ce, dès ce lundi.



«Nous nous sommes réunis dans la journée du mardi 29 mai à 17 h, jusqu’au lendemain mercredi 30 mai à 2 h du matin. A l’issue de cette rencontre marquée par la présence de tous les présidents de l’UFR, nous avons d’un commun accord, décidé de lever le mot d’ordre que nous avons décrété à la suite de la mort de notre camarade Mouhamed Fallou Sène», a déclaré le président de l’amicale de l’UFR. Issakha Ndiaye, d’informer qu’ils vont «reprendre les cours dès ce lundi».



En revanche, un nouveau collectif qui a vu le jour après la mort de Fallou Sène continue à réclamer la lumière sur cette affaire. Ces membres annoncent qu’ils ne comptent pas reprendre les cours.



«Nous ne sommes pas satisfaits des informations qu’ils ont données. Il n’y a pas un seul point de nos revendications qui a été considéré. Nous n’avons pas besoin de réduction des tickets de restauration et une augmentation des bourses. Nous ne sommes pas affamés. Nous voulons seulement que justice soit faite pour Fallou Sène», persiste et signe le porte-parole du dit collectif, Al Gassimou Diallo.