Université Assane Seck de Ziguinchor : le campus social rénové et prêt à accueillir les étudiants

Le campus social de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) a subi une rénovation, fraîchement peint en bleu et blanc, il est désormais prêt à accueillir ses résidents. Le campus a ouvert ses portes ce week-end après la réception, vendredi dernier, des infrastructures rénovées au cours des vacances.



Sana Sané, directeur du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales (Crous-Z) de l'UASZ, a expliqué que "chaque année, le Crous-Z effectue une mise à niveau des infrastructures du campus social".



D'après Le Quotidien, l'ensemble des pavillons, le restaurant, le cadre de vie, ainsi que le terrain multisport, ont été améliorés pour offrir un environnement plus agréable et fonctionnel aux étudiants. Cette initiative de rénovation intervient dans un contexte où de nombreuses universités sénégalaises, ainsi que d'autres établissements et institutions, ont subi des dommages lors des manifestations socio-juridico-politiques du mois de juin.



Suite à ces événements, le Président Macky Sall avait appelé à la résilience des institutions éducatives du pays. M. Sané a souligné l'importance de maintenir l'université en activité, ce qui a conduit à l'allocation de ressources et de mesures nécessaires pour rénover et réhabiliter les infrastructures endommagées.



Le directeur du Crous-Z a aussi exprimé son souhait afin que d'autres universités viennent visiter l'UASZ pour s'inspirer de ses innovations.