Université Assane Seck de Ziguinchor : levée de la dissolution des amicales d’étudiants

Le Conseil académique de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) a officiellement levé la mesure de dissolution des amicales et de la coordination des étudiants. La décision a été rendue publique à l’issue d’une réunion tenue le mardi 11 novembre 2025 sous la présidence du recteur, le professeur Alassane Diédhiou.Selon le communiqué signé du recteur, le Conseil académique, après examen de la situation universitaire, a décidé que « la dissolution des amicales d’étudiants ainsi que celle de la coordination des étudiants est levée ».L’administration précise qu’elle est actuellement en train de « finaliser les critères d’éligibilité aux postes de délégués » en vue du renouvellement des instances représentatives. Une démarche qui vise à encadrer la reprise des élections étudiantes dans un esprit de responsabilité et de transparence.Le recteur Alassane Diédhiou a appelé les étudiants à « maintenir un climat serein, de dialogue et de responsabilité », insistant sur la nécessité de préserver « un environnement universitaire propice au travail et à la réussite collective ».