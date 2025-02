Université Cheikh Anta Diop : Décès du professeur Moussa Daf

Linguiste et grammairien à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, le professeur Moussa Daff est décédé moins d’une semaine après le professeur Abdoulaye Dièye, a indiqué L’Université Cheikh Anta Diop sur sa page Facebook.



Selon l’institution universitaire, le professeur Daff a mené un travail colossal afin de faire de nos langues nationales, celles d'enseignement et pas seulement d'alphabétisation.



« Il a formé plusieurs générations d'étudiants, et a été un maillon important dans les réformes de l'enseignement du français comme dans les problématiques des langues nationales et des interculturalités », lit-on dans un hommage rendu au professeur.