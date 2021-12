Université de Bambey : Risques d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ce mardi

La tension risque d’être vive ce mardi à l’Université Alioune Diop de Bambey. Les étudiants qui comptent tenir « un rassemblement » ce mardi devant le temple du savoir, feront certainement face aux forces de l’ordre.



Les étudiants dénoncent l’attitude « irresponsable » du Rectorat et du Crous (Centres régionaux des œuvres universitaires sociales) depuis le début de la crise. Selon eux, aucune sortie encore moins des mesures allant dans le sens l’apaisement n'ont été prises.



Rappelons que récemment, on avait noté des cas d’intoxication alimentaire due au corned-beef et spaghetti qui étaient servis au dîner au restaurant du campus et qui avait fait soixante (60) cas.



Quelques jours plus tard, le décès de l'étudiant en Licence1 ( ingénieur juridique) Badara Ndiaye, originaire de Kaolack, a été annoncé rendant la situation encore plus difficile.