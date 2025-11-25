Université de Saint-Louis : les étudiants suspendent les cours pour 24 heures et menacent de durcir le mouvement

La tension est montée d’un cran sur le campus de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, où la Coordination des étudiants a décrété ce mardi 25 novembre un mot d’ordre de 24 heures de cessation d’activités pédagogiques, accompagné d’une journée sans ticket renouvelable (Jst). Dans un communiqué, la Coordination dénonce le retard persistant dans la régularisation de la situation des étudiants boursiers et appelle les autorités à apporter des réponses concrètes.



Elle réclame également « le démarrage effectif » des chantiers du campus social, dont l’avancement demeure au point mort, ainsi que l’opérationnalisation de la connexion Internet, indispensable selon eux au bon déroulement des activités académiques.



La Coordination affirme maintenir la pression et n’exclut pas de durcir le mouvement si les revendications ne trouvent pas une réponse satisfaisante dans les plus brefs délais.