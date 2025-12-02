Université sous tension : face aux violences, les PATS brandissent la menace de rester chez eux

L’intersyndicale du personnel administratif, technique et de service (PATS) s’insurge contre les manifestations violentes au sein de l'espace universitaire. Dans un communiqué, elle affirme que plusieurs travailleurs PATS ont été victimes de violences physiques et morales, aux campus pédagogiques.
Face à cette situation, l'Intersyndicale invite le Rectorat à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Elle invite également, ses membres des différentes sections d'apprécier la situation afin de prendre les mesures appropriées. « Si les conditions de travail et de sécurité ne sont pas assurées, nous leurs demandons de rentrer », avertit-elle.
L'intersyndicale dit surveiller l'évolution de la situation actuelle et invite les autorités à gérer cette crise pour un apaisement de l'espace universitaire.
Elle prévient par ailleurs que, si aucune amélioration n’est constatée dans les vingt-quatre (24) heures, des instructions seront données aux travailleurs de rester chez eux.
