Universités du Sénégal : le Sudes/Esr annonce une grève d'avertissement jeudi

Réuni en assemblée générale extraordinaire samedi 05 mars 2022 à la salle 03 de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, le Sudes/Esr "a décidé d’observer une grève d’avertissement, demain jeudi 10 mars 2022, dans l’ensemble des universités publiques du Sénégal.



Ce, "en signe de protestation contre la décision extrêmement grave du recteur autocrate de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar M. Ahmadou Aly Mbaye de priver de salaires quatre (04) de nos collègues et camarades de l’Institut de français pour les étudiants étrangers (Ife) sans aucune procédure", renseigne le Sudes/Esr qui "appelle tous ses militants et sympathisants à respecter scrupuleusement ce mot d’ordre de grève".