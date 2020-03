Urgent- Coronavirus: le Sénégal enregistre 11 nouveaux cas positifs, soit un total de 19

Ce vendredi 13 mars 2020, le Sénégal confirme six (6) nouveaux cas testés positifs au Covid-19 à Touba. Les résultats revenus de l’Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs, selon nos confrères Dakaractu.



En plus du « Modou-Modou » et de cinq (5) membres de sa famille qui ont été testés positifs, le nombre de contamination est de 14 au Sénégal.



Après vérification auprès d'autres sources, il s'agit de 11 nouveaux cas. Tous font partie du cercle du 71 cas contacts répertoriés jeudi par les services du ministère de la Santé et de l'Action social et étaient déjà en isolement.