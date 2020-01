Urgent - Fallou Gallas Seck et Ousmane Sarr libres, Guy Marius Sagna reste en prison

La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar vient de déclarer libres Ousmane Sarr et Fallou Galass Seck, mais l'activiste Guy Marius Sagna reste en prison.



L’activiste Guy Marius Sagna et Cie ont été arrêtés suite à une manifestation non autorisée devant les grilles du Palais, pour protester contre la hausse du prix de l’électricité. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour rébellion, provocation à un attroupement et participation à une manifestation interdite.