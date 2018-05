Urgent-Fallou Sène inhumé ce jeudi à Touba

L'information vient de tomber. L'étudiant Mouhamed Fallou Sène tué mardi lors des affrontements entre étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et les forces de l'ordre, sera inhumé demain jeudi à Touba. L'enterrement aura lieu entre 10 h et 11 heures.



«Il n'y aura ni de cérémonie de deuxième (2) ni de troisième (3) jour, tout sera limité le même jour, c’est-à-dire demain jeudi», livre la RFM.



Pour l'heure la dépouille de Fallou Sène est toujours au Morgue d'un hôpital de Diourbel et n'est pas encore livré à la famille.



Le Procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Saint-Louis fait face actuellement à la presse pour apporter plus d'informations sur la mort du jeune Mouhamed Fallou Sène.