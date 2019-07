Urgent - Hervé Renard présente sa démission

Cette fois, c'est la bonne. Alors qu'il avait indiqué auprès de 'Goal', ne pas avoir rendu de décision quant à son avenir il y a 5 jours, Hervé Renard a rendu son choix public ce dimanche. Le technicien n'est plus le sélectionneur du Maroc et l'a expliqué dans un communiqué. Parlant notamment d'une décision "mûrement réfléchie" et "prise bien avant la CAN 2019."