Urgent-Jugé : Alcaly Cissé condamné à 6 ans de prison en Arabie Saoudite

La famille d’Alcaly Cissé peut pousser un ouf de soulagement. L’homme d’affaire a été jugé en Arabie Saoudite où il a été condamné à 6 ans de prison ferme. Il doit également payer une amande de 1, 5 milliard de F Cfa. Ses avocats, Mes Abdoulaye Tine et Assane Dioma Ndiaye qui ont fait face à la presse, ont informé qu’ils vont interjeter appel à la Cour d’appel de la Mecque.



«Alcaly Cissé a déjà purgé 5 ans et demi de prison. Donc, il ne lui reste que 7 mois en prison. Il pourrait recouvrir la liberté le 25 Septembre 2018. Mais il peut même sortir avant cette date», précisent les robes noires qui informent qu’ils ont interjeté appel.



Me Abdoulaye Tine de rassurer qu’ : «n'il y aura pas de décapitation ». Il renseigne toutefois que son client «est très malade, il souffre d’un cancer de la prostate à un stade très avancé et, il ne parvient pas à faire correctement ses visites médicales», déplore l’avocat.



«S’il ne paie pas la totalité de la somme due, il ne rentrera pas au Sénégal » , précise Me Assane Dioma Ndiaye qui demande à l’Etat du Sénégal de l’assister. Avant de lancer un appel aux autorités sénégalaises pour qu’elles réaffirment les principes de diplomatie.



Jugé au Sénégal une première fois au puis relaxé, Alcaly Cissé a été arrêté au Maroc et extradé en Arabie Saoudite où il a été jugé pour des faits nouveaux notamment le maraboutage et des faits contraires à l’Islam.