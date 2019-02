Urgent-Officiel : le juge Ibrahima Hamidou Dème soutient Issa Sall

Le juge Ibrahima Hamidou Dème, qui a démissionné de son poste pour poser sa candidature à la présidentielle du 24 février 2019 vient d'officialiser son choix. Il annonce son soutien à El Hadji Issa Sall, candidat du Pur.



«Notre choix s’est porté sur le candidat El Hadji Issa Sall parce que nous estimons dans le cadre du "Mouvement Ensemble" qu’il rassemblait les qualités et les valeurs qu’un dirigeant doit avoir à la destinée du Sénégal. Nos deux critères principaux, c’était qu’il fallait un homme intègre d’abord, et deuxièmement un homme nouveau. Et puisqu’il rassemblait ces deux qualités-là, nous avons décidé de porter notre choix sur sa personne», explique le candidat recalé à la présidentielle de 2019.



Hamidou Dème de poursuivre, «Nous avons naturellement rencontré les autres candidats de l’opposition à leur demande en leur précisant que nous, nous avons des critères par rapport à notre engagement de départ. Qu’est-ce qui fait que nous entrons en politique ? C’est pour des principes et des valeurs pour le renouvellement de la classe politique».



Et, souligne-t-il, «nous ne voulons pas dire pourquoi on n’a pas choisi d’autres, mais il faut surtout dire pourquoi nous avons choisi Issa Sall».