Urgent-mort du pêcheur en Mauritanie : Les populations de Guet Ndar déversent leur colère dans la rue

Seydina Seck, propriétaire de la pirogue où se trouvaient les



Pour sa part, l’adjoint au maire, Latyr Fall, chargé des questions de pêche, invite l’Etat à prendre ses responsables. Seydina Seck, propriétaire de la pirogue où se trouvaient les pêcheurs , de préciser: «C’est ma pirogue. Il y avait neufs (9) personnes à bord et ce serait l’une d'elles qui serait morte. Nous n'avons même pas l’identité de la victime. Ils ont été arrêtés 2 heures après leur embarcation en mer».Pour sa part, l’adjoint au maire, Latyr Fall, chargé des questions de pêche, invite l’Etat à prendre ses responsables.

Les populations de Guet Ndar sont très remontées suite à l’annonce de la mort d’un jeune pêcheur Saint-Louisien dans les eaux mauritanienne. Elles ont envahi les rues pour protester contre cet acte qui devient de plus en plus récurent selon elles, et dénoncent les zones d'ombres entourant l’identité du défunt.