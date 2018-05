Urgent-tension très vive à l’Ugb :le CROUS réduit en cendres

Au moment où ses lignes sont écrites, la tension est à son paroxysme à Saint-Louis. En effet, meurtris par la mort d'un des leurs, en l'occurrence, Mouhamed Fallou Sène, tué ce matin par les forces de l'ordre, les étudiants se sont attaqués au Crous de l’Ugb. Ils ont complément saccagé les locaux et ont brûlé tous les bureaux. Rien n’a été laissé en rade, rapporte radio Sénégal.



Ces étudiants ne parlent même plus de la mort de Mouhamed Fallou Sène, ils craignent pour la vie de l’autre étudiant actuellement dans la Coma.



Le nombre des blessés a aussi évolué. On parle maintenant de 27 blessés du côté des étudiants et des gendarmes.