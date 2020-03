Urgent : un cas de coronavirus confirmé au Togo

Le gouvernement togolais indique que la patiente a séjourné ces derniers jours au Bénin, en Allemagne, en France et en Turquie. Elle rentrée au Togo le 2 mars dernier, via la frontière béninoise. Résidente à Lomé, elle avait consulté pour de la fièvre, un mal de gorge et des maux de tête ce jeudi 5 mars. Toutes les personnes qui ont été en contact avec elle sont sous surveillance médicale, selon les autorités.