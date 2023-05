Urgent : une maison s'affaisse aux Parcelles Assainies, trois personnes sous les décombres

Une maison qui se trouve aux Parcelles Assainies, plus précisément à l'Unité 15 s'est affaissée. Trois (3) personnes se trouvent sous les décombres, soit deux femmes et un homme.



Selon un témoin qui s'est confié à PressAfrik, le bâtiment menaçait ruine depuis quelques moment. D'ailleurs, hier-mardi, une partie de la maison s'était effondrée. Notre interlocuteur ajoute que la grue à coté serait l'élément déclencheur de l'accident.



Au moment où les lignes sont écrites, les sapeurs pompiers sont sur place pour sortir les victimes de la maison.



Nous y reviendrons avec plus de détails avec notre reporter sur place.