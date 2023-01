Usain Bolt au bord de la ruine après avoir été "délesté" de près de 12 millions d'euros par une société d'investissement

Usain Bolt dit avoir perdu une somme énorme dans une vaste fraude. Les autorités jamaïcaines enquêtent sur SSL, une entreprise d'investissement privée détenant des fonds placés par le sprinteur retraité il y a une dizaine d'années. La légende jamaïcaine envisage de l'attaquer en justice.



Le roi du sprint pris de court? Associated Press avait révélé le 12 janvier avoir reçu de la part du manager d'Usain Bolt une copie d'une lettre adressée à l'entreprise d'investissement privée jamaïcaine Stocks and Securities Limited (SSL) de Kingston.



Le clan du sprinteur jamaïcain y dénonce la disparition de 12,8 millions de dollars (11,8 millions d'euros) sur un compte appartenant à la légende. Si celle-ci n'est pas restituée d'ici au 26 janvier, Bolt (36 ans) promet de poursuivre la société, qu'il accuse via ses avocats de "négligence".



"Ce compte constituait la retraite de M. Bolt"

Victime d'un probable vaste système de fraude, cette dernière a elle-même alerté les autorités jamaïcaines, mais a été placée depuis plusieurs jours sous "surveillance renforcée" par la Commission des services financiers (FSC) de Jamaïque. Plus d'une vingtaine de gros clients pourraient également avoir été lesés.



Le manager de Bolt, Nugent Walker, a donné plus de détails au média Jamaica Gleaner. Assurant que le recordman du 100 m et du 200 m à la retraite, avait investi cet argent il y a une dizaine d'années.