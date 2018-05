Ussein : le démarrage des travaux lancé jeudi, début des cours prévu en octobre prochain

Les travaux de construction des deux (2) Unités de formation et de recherche de l’Université du Sine Saloum (Ussein) de Fatick vont enfin démarrer, après l'annulation d'une première procédure. Sur une surface globale de 400 hectares, d’importantes infractions y sont prévues.



Il s’agit de l’installation du centre des œuvres universitaires, la construction de deux Ufr, une en Tourisme, gastronomie hôtellerie et une deuxième qui va s’occuper de tout ce qui est pêche et ressources halieutiques.



Il y sera également construit une bibliothèque, un amphithéâtre, un auditorium, des villas qui vont servir de logement pour les professeurs, des infrastructures sociales, un complexe sportif et une ferme pour des champs expérimentés.



Selon l’entrepreneur en charge de l’exécution, les travaux vont durer 24 mois. Mais, en attendant la livraison des bâtiments, des locaux seront mis à la disposition des autorités universitaires pour le démarrage des cours dès le mois d’octobre prochain