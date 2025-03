Usurpation d’identité : la Ville de Dakar dénonce une fraude impliquant le nom du maire intérimaire

La Ville de Dakar alerte les citoyens et ses partenaires sur une tentative d’usurpation d’identité visant Ngoné Mbengue, maire par intérim. Dans un communiqué publié, ce mardi 18 mars, la municipalité dénonce "un individu malveillant qui prétend, de manière frauduleuse, organise des missions à l’étranger au nom de la mairie."



La note parvenu à PressAfrik indique que "Mme le Maire et la ville de Dakar ne sont en aucun cas impliquées dans de telles démarches frauduleuses. Toute communication officielle émanant de la municipalité se fait exclusivement par les canaux institutionnels reconnus."



Face à cette situation, la mairie de Dakar appelle "à la vigilance et exhorte toute personne ayant été contactée dans ce cadre suspect à ne pas donner suite et à signaler immédiatement toute tentative d’escroquerie aux autorités compétentes."



La Ville de Dakar annonce "qu’elle se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre toute personne impliquée dans ces actes de fraude." Pour toute vérification ou information complémentaire, Ngoné Mbengue invite les citoyens à se référer exclusivement aux coordonnées officielles de la municipalité.