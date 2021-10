"Usurpation de fonction" : le Dg du cabinet Just Valeur traîné en justice par l'Ordre des Comptables

Directeur général du cabinet Just Valeur, Fodé Cissé a été attrait, à la barre du Tribunal correctionnel de Dakar, par l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA). Selon « Rewmi Quotidien », la structure lui reproche des faits d'exercice illégal d'une fonction réglementée.



Dans la citation directe lui a été servie, l'ONECCA a affirmé que le prévenu n'a pas rempli les conditions requises par l'Ordre, seule instance habilitée à admettre des experts-comptables. « Tout ceci a été acté suivant le procès-verbal interpellatif, dans lequel l'huissier Me Adama Dia a requis la déclaration du sieur Fodé Cissé qui s'est exprimé comme suit : j'ai créé ce cabinet sous la forme d'une société individuelle pour faire notamment de l'Expertise comptable, Audit, Commissariat aux comptes, Contrôle de gestion, Vérification et Tenue », peut-on lire dans le document.



Des accusations réfutées par Fodé Cissé qui a confié qu'il est diplômé en fiscalité. « Je n'ai jamais exercé le métier d'expert-comptable. L'ONECCA m'a fermé ses portes. Je fais des états financiers pour mes clients », a-t-il laissé entendre.



Conseil de la partie civile, Me Alioune Badara Fall a réclamé le montant de 50 millions de nos francs, à titre de dommages et intérêts. D'après l’avocat, le mis en cause a créé une entreprise individuelle dont l'activité principale est l'expertise comptable. D'ailleurs, a-t-il révélé, il a reçu une correspondance en guise d'avertissement en 2015.



Le substitut du procureur a requis six mois de prison assortis du sursis et une amende de 100.000 francs à l'encontre du prévenu.



De son côté, la défense a plaidé la relaxe. À en croire Me Mamadou Seck, son client exerce depuis 2013 sans être inquiété. C'est en représailles à un recours devant la Cour Suprême qu'il est poursuivi. Parce qu'il y a un nouveau arrêté qui dit que les états financiers faits par les fiscalistes, doivent être visés par les experts-comptables, inscrits à l'ordre », a-t-il fait savoir.



Le jugement sera rendu le 4 novembre prochain.