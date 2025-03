Usurpation de signature du PM : les aveux de la fausse protégée de Sonko devant les enquêteurs, et le marabout en fuite

Khardiata Tandian, déjà citée en 2022 dans une affaire de faux passeports de service à l'ASAPEX et libérée sous le régime de contrôle judiciaire en juin 2023, a été interpellée une nouvelle fois. Cette fois, elle est soupçonnée d'avoir tenté d'obtenir le poste de directrice du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur (FAISE) à l'aide d'une fausse lettre de recommandation attribuée au Premier ministre Ousmane Sonko.



Selon les enquêteurs, Khardiata Tandian aurait sollicité l'aide d'un "marabout", actuellement en fuite, qui lui aurait promis le succès dans cette affaire, nous apprend Libération. Mais son stratagème a été rapidement démasqué. Khoureichi Thiam, administrateur directeur général du FAISE, a pris soin de vérifier l'authenticité du document auprès des services de la Primature. Devant l'usurpation, le Premier ministre a immédiatement saisi la justice, donnant lieu à l'ouverture d'une enquête.



Les images de surveillance révèlent que Khardiata Tandian a déposé en personne la lettre litigieuse le 3 mars à 14h30, se présentant sous une fausse identité, "Madame Ba de la Primature". Interpellée, elle a mis en cause Chérif Zeynil Abidin Sy, gérant de "Cachet Express", une structure spécialisée dans la fabrication de tampons et documents administratifs. Ce dernier aurait admis lui avoir fourni plusieurs faux documents officiels.



Tous deux ont été interpellés par la Division des Investigations Criminelles (DIC) avant d'être déférés au parquet. Ils sont poursuivis pour faux et usage de faux en écritures publiques, ainsi que pour complicité. L'enquête se poursuit afin de retrouver le "marabout" en cavale et d'éventuels autres complices.