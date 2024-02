Vague de libération à Dakar et Louga : plus de 38 détenus politiques élargis de prison

Nouvelle vague de libération des détenus dits politiques à Dakar et Louga. Après les 15 personnes libérées ce matin, 27 détenus de Reubeuss viennent d’être élargis de prison ce mercredi dans la soirée.



Selon la cellule de communication de l’ex-parti Pastef, une (1) détenue a été libérée de la Maison d'arrêt pour femmes (MAF) du Camp pénal. La même source informe que neuf (9) détenus ont été libérés à Louga.



À noter que Bentaleb Sow, membre de Pastef, dissout et Ibrahima Guèye "Nayleer" ont humé l'air de la liberté ce mercredi.



Pour rappel, lors du Conseil des ministres du 7 février, le président de la République a demandé au Gouvernement, notamment au ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l’espace public dans la perspective du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle.



Ainsi, depuis le jeudi 15 février au moins 300 détenus ont été élargis de prison.