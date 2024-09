Vagues d'immigrations irrégulières : l'Espagne assouplit ses conditions de régularisation des cartes de séjour

Les migrants établis en Espagne peuvent pousser un ouf de soulagement. Le problème de la régularisation des sans papiers est un véritable casse tête pour les migrants. Le Royaume d'Espagne est frappé par l'arrivée de vagues de migrants clandestins. Mais aujourd'hui, il est disposé à lancer un nouveau titre de séjour accessible aux personnes en situation irrégulière disposant d'un emploi. Mais pour cela, il y a plusieurs critères à remplir. Il faut être en situation irrégulière au moment de la demande, ensuite justifier d'une présence continue en Espagne depuis au moins deux ans, ne pas être sous avis d'expulsion dans le pays et enfin présenter un contrat de travail signé par un employeur.



Ce contrat doit remplir le SMIC ( salaire minimum) appliqué en Espagne, soit 1134 euros, ou le salaire fixé dans la convention collective du secteur d'activité choisi. Cet emploi doit couvrir une période de trois mois au minimum.



En cas de travail à temps partiel ou d'emplois auprès de plusieurs employeurs, tous les contrats correspondants peuvent être soumis, à condition que la somme des heures de travail atteigne au moins 20 heures par semaine au total contre 30 heures auparavant et aussi présenter un casier judiciaire vierge, en Espagne et dans les autres pays de résidence, sur les cinq dernières années.