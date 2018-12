Vainqueur d’Everton (3-1), Manchester City reprend la tête de la Premier League

Grâce à un doublé de Gabriel Jesus, les joueurs de Manchester City se sont imposés ce samedi à domicile contre Everton (3-1), reprenant du même coup la place de leader de Premier League à Liverpool, qui affronte Manchester United dimanche.



Manchester City, et son flamboyant jeu de possession, effraie à ce point ses adversaires, que ceux-ci sont souvent réduits à tenter d’improbables coups tactiques. L’idée des techniciens qui affrontent Pep Guardiola pourrait s’énoncer ainsi : quitte à perdre, autant que ce soit en ayant pris des risques. C’est ainsi que Marco Silva, le coach d’Everton, qui se déplaçait ce samedi à l’Etihad Stadium, a opté pour une défense à trois originale, composée par Kurt Zouma, Michael Keane et Yerry Mina. Mais, en ratant sa relance dans l’axe, ce dernier a rapidement mis en terme aux espoirs de son équipe, puisque son erreur, comme souvent face aux Citizens, s’est révélée fatale.



Le film du match



Car Ilkay Gündogan a immédiatement récupéré le ballon, l’a transmis à Leroy Sané, qui lui-même a lancé Gabriel Jesus, dont le tir croisé est passé sous le ventre de Jordan Pickford (1-0, 22e). Alors que le Brésilien n’avait pas marqué en Premier League depuis le 7 novembre, il a ensuite doublé la mise, de la tête, sur un nouveau caviar de Sané (2-0, 50e).



Après avoir totalement dominé les débats depuis le coup d’envoi, les Citizens ont levé un peu le pied vers l’heure de jeu. Everton a su en tirer profit, grâce à une tête décroisée Dominic Calvert-Lewin, bien servi par Lucas Digne (2-1, 65e). Ce qui a eu le mérite de piquer les joueurs de Guardiola.



Sterling a conclu, De Bruyne a rejoué



Ceux-ci ont repris dans la foulée leur marche en avant, illustrée par un troisième et dernier but, signé Raheem Sterling (3-1, 69e), convertissant de près une offrande de Fernandinho, exceptionnel de justesse au cours de cette rencontre. Au coeur d’une fin de match marquée par des échauffourées entre les joueurs des deux camps, Kevin De Bruyne a remplacé Riyad Mahrez, pour son premier match de Premier League depuis le 29 octobre.



Ce retour en forme s’apparente à une excellente nouvelle pour Manchester City, qui, grâce à ce succès face à Everton, a repris la première place de la Premier League, abandonnée suite à une défaite le week-end dernier face à Chelsea (0-2). Mais les joueurs de Liverpool pourraient redevenir leaders, s’ils battent Manchester United à Anfield ce dimanche à 17 heures.



