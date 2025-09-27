Vaste Coup de filet d'Interpol contre la cybercriminalité en Afrique : 260 Arrestations, dont 22 au Sénégal

​La coopération internationale a porté ses fruits dans la lutte contre la cybercriminalité en Afrique. Interpol a annoncé avoir procédé à l'arrestation de 260 individus à travers 14 pays du continent dans le cadre de l'opération Consente 3.0. Cette initiative d'envergure visait à démanteler les réseaux responsables de diverses formes d'escroqueries en ligne.



​Parmi les pays touchés par cette opération, le Sénégal se distingue avec 22 arrestations. Les suspects, souvent désignés sous le terme de "brouteurs", sont impliqués dans des escroqueries qui auraient causé un préjudice estimé à près de 34 000 dollars sur le territoire sénégalais.



​À l'échelle des 14 pays concernés, le bilan de l'opération Consente 3.0 est conséquent. Au total, 81 réseaux criminels identifiés ont été démantelés, révélant 1 463 victimes et un préjudice financier global s'élevant à 2,8 millions de dollars. Les cybercriminels utilisaient des tactiques variées, allant des arnaques aux sentiments aux escroqueries financières sophistiquées.

​



​Suite à ce coup de filet, Interpol a réitéré son appel à renforcer la coopération internationale et les capacités des forces de l'ordre face à l'évolution rapide de ces crimes en ligne. L'organisation insiste sur le fait que la cybercriminalité ne connaît pas de frontières, rendant la collaboration transnationale indispensable pour protéger les citoyens et les entreprises, rapporte Emédia.



​