Vaste opération de sécurisation : 420 individus interpellés, de la drogue et des armes saisies

La police nationale a mené une veste opération de sécurisation dans la nuit du vendredi 28 février au samedi 1er mars, sur toute l’étendue du territoire national. Durant cette opération qui s’est déroulée de 21h à 5h du matin, 420 individus ont été arrêtés pour divers délits.



Parmi ces personnes arrêtées dans les zones réputées sensibles du pays, 105 ont été interpellées pour ivresse publique et manifeste, 33 pour nécessité d’enquête, 9 pour détention et usage de chanvre indien, et 1 pour offre et cession d’ecstasy.



Huit (8) individus ont été arrêtés pour détention de chanvre indien, 3 pour offre et cession de chanvre indien, et 4 pour usage de produits cellulosiques. Deux personnes ont été interpellées pour rixe sur la voie publique, 1 pour menace de mort, 10 pour détention d’arme blanche, 2 pour vagabondage, 1 pour abus de confiance, 1 pour non-inscription au fichier sanitaire et social, 1 pour racolage actif sur la voie publique, 1 pour proxénétisme, 1 pour vol commis la nuit, et 5 pour vol.



La police a saisi une quantité significative de drogues, notamment plus d’un kilogramme de chanvre indien et 12 doses d’ecstasy. Sur le plan de la sécurité routière, 8 véhicules et 130 motos ont été placés en fourrière pour diverses infractions. Les amendes forfaitaires infligées lors de cette opération ont permis de récolter 1 137 000 francs CFA, qui ont été versés directement dans les caisses du Trésor public.