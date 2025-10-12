Vaste opération de sécurisation à Thiaroye : le marché informel « Dubaï » démantelé par les autorités

Conformément aux directives du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, une imposante opération de désencombrement a été menée samedi 11 octobre 2025, vers 21 heures, sur le site communément appelé « Dubaï » à Thiaroye, situé près de la gare du Train Express Régional (TER). Cette action s'inscrit dans la politique de fermeté annoncée par le gouvernement contre l'occupation anarchique de l'espace public .



Pour mener à bien cette mission, un dispositif conséquent a été déployé, incluant 150 policiers pour assurer la sécurité, appuyés par 5 camions bennes, 2 fourchettes de 7 tonnes, 3 plateaux, 30 agents du Cadre de vie et 50 agents de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED), assistés de plusieurs camions à ordures pour le nettoyage du site .



Selon une équipe de PressAfrik qui était sur place, l'opération était supervisée par le sous-préfet de Pikine et le maire de la commune, démontrant une coordination entre les différentes autorités administratives. Elle vise à éradiquer les poches d'insécurité identifiées dans cette zone, décrite comme étant devenue un repaire pour diverses activités illicites, et à restaurer la tranquillité publique pour les riverains .



Cette intervention à Thiaroye s'inscrit dans une dynamique nationale. Comme l'a réaffirmé la porte-parole du gouvernement, ces opérations de réorganisation de l'espace public, motivées par des impératifs de sécurité et de salubrité, se poursuivront à Dakar et dans l'ensemble du pays .