Veille de Présidentielle : l’Eglise multiplie les appels pour la paix

C’est ce 25 décembre que la communauté chrétienne du monde entier célèbre Noël. Mais cette célébration revêt une particularité au Sénégal puisqu’elle se tient à deux (2) mois d’une élection présidentielle qui s’annonce mouvementée. Alors, la veille de la fête de la Nativité, pour prendre les devants et apaiser les esprits, les chefs des églises dans les différentes contrées du Sénégal ont multiplié les appels pour la paix.



C’est ainsi que le l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a ouvert le bal en priant pour une élection «apaisée, démocratique», pour éviter au Sénégal de plonger dans le gouffre. Mais, cela ne peut se faire qu’en se montrant responsable dans les actes et les discours. C’est dans ce sens qu’il a appelé à une modération dans les prises de parole.



Abbé Joseph Dié Sanou Faye, vicaire à la paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Fatick n’est pas en reste : «Sans la paix, on ne peut pas avoir des élections épanouissantes, des élections paisibles. Gloire à Dieu Seigneur des cieux, paix aux hommes donc paix sur nous, paix sur nos dirigeants, paix sur notre cher Sénégal, parce que sans la paix, on ne peut rien réaliser », a-t-il lancé.



Ces appels pour la paix a ont aussi été lancés aussi bien à Ziguinchor, Tambacounda à Kaolack et partout à travers le Sénégal