Vélingara : Macky Sall se positionne en candidat de la continuité.

Le candidat de Benno Bokk Yaakar a été ce samedi à Vélingara où il a présidé un meeting dans le cadre de la campagne pour sa réélection. Macky Sall qui a été accueilli dans un stade plein à craquer où il a cherché à rassurer les habitants de cette contrée sur la place et sa position dans la phase 2 du PUCD.



«Le département de Velingara a constaté l’ecart entre ce qu'il y avait avant 2012 et maintenant », a-t-il déclaré d'emblée. Poursuivant, le candidat à sa propre succession a promis d'accélérer la cadence des réalisations avec notamment le relèvement du niveau de l'hôpital départemental jusqu'au niveau 2. A cette promesse, Macky Sall ajoutera qu’il la dotatera le stade municipal où le rassemblement s'est tenu, d'un gazon synthétique et de projecteurs. Le leader de la coalition présidentielle a aussi indiqué l'érection d'une entenne d'un Espace numérique ouvert, ainsi qu’un centre de formation professionnelle pour les jeunes de ladite localité. Dans ce lot de promesses, il faut ajouter des machines agricoles et une initiation sur les méthodes culturales.



Devant une foule acquise à sa cause, le président sortant a prévenu les populations : «Si vous voulez la poursuite du PUDC, des Bourses de sécurité alimentaire, de la Couverture maladie universelle ainsi que des bourses familiales accorder moi encore la majorité dès le premier tour et nous irons beaucoup plus loin.



Auparavant en procenance de Tambacounda où il a passé la nuit, il a été obligé de s'arrêter au village de de Sarabassi où l'attendaient ses partisans en liesse. Macky Sall poursuit actuellement sa route en direction de Fafacourou, toujours dans le Fouladou, pour un autre meeting avant de rallier Kolda où il passera la nuit.