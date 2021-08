Vélingara : un jeune de 12 ans se pend à l’aide de gris-gris

Un drame s’est produit, hier mercredi 18 août, dans le village de Saré Laobé, plus précisément dans le département de Vélingara. Un jeune garçon d’une douzaine d’années, B. D., s’est pendu à un arbre se trouvant au bord de la rivière.



À en croire les témoignages, B. D., à son retour des champs, a pris son vélo pour se rendre à la rivière. C’est vers 16 heures que des bergers ont découvert la victime pendue à un arbre à l’aide de ses gris-gris et son vélo garé à côté.



Ces derniers ont alerté les villageois qui ont fait le constat et identifié le corps sans vie.



Selon les informations de « Seneweb », le défunt était un brillant élève en classe de CM1 et 1er de la classe. Le corps de B.D a été acheminé à la morgue pour les besoins d’une autopsie.