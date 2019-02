Venezuela: l'opposant Guaido maintient la pression sur Maduro

Juan Guaido a une nouvelle fois mis la pression sur les militaires ce dimanche, à la veille d’une semaine décisive. Selon lui, empêcher l’aide humanitaire d’entrer au Venezuela est un crime contre l’humanité. L’opposant affirme que les militaires se convertissent en « quasi-génocidaires », par action en réprimant les manifestations, et par omission en bloquant la frontière.Depuis mardi dernier, le pont de Tienditas entre la Colombie et le Venezuela a été fermé pas les autorités. Nicolas Maduro estime que l’aide humanitaire qui est arrivé jeudi à Cucuta est un prétexte pour une intervention militaire américaine. Il nie la crise humanitaire que traverse son pays et appelle les Etats-Unis à lever les sanctions pour sortir du marasme économique.On ne sait pas encore comment l’aide humanitaire va passer, mais cela devrait se jouer cette semaine. En attendant, des sacs de riz, de lentilles et des caisses de médicaments, entre autres, sont stockés dans des hangars à Cucuta.Pression sur les soldatsLa manifestation de mardi s’annonce elle particulièrement suivie à San Antonio de Tachira, du côté vénézuélien de la frontière. Les habitants entendent mettre une pression maximale sur les centaines de soldats qui ont été envoyés sur place pour renforcer le blocage.D’autres points de tensions devraient apparaître cette semaine : Juan Guaido a annoncé l’arrivée d’autres chargements d’aide humanitaire au Brésil et sur une île des Caraïbes dans les jours qui viennent.