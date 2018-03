Vente de cartes au Pds : la liste de Wade désormais caduc

Les participants à la réunion du PDS sont tombés d’accord pour mettre de côté la liste concoctée par Me Abdoulaye Wade avec 95 noms. Et, les libéraux de la première heure ont réussi à imposer leur point de vue concernant ladite liste qui a été finalement «déchirée», informe Les Echos.



En effet, des personnalités comme Babacar Gaye se sont montrées catégoriques sur le fait qu’une telle responsabilité ne pouvait être confiée à des jeunes ou des nouveaux membre de cette formation politique. M. Gaye et Cie ont exigé qu’avant de prétendre diriger la vente des cartes, ces néo-libéraux, devaient avant tout, accepter de participer à un séminaire de formation. Ce que les jeunes ont accepté avec philosophie.



Depuis Versailles où il se trouve, Me Abdoulaye Wade avait confectionné une liste de 95 personnes devant composer la commission de la vente des cartes. Cette désignation avait créé la frustration dans les rangs des libéraux. Mais apparemment, l’ordre a été rétabli.