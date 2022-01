Vente des terres de l'aéroport de Yoff à l'Etat : la communauté Lébou annonce une série de manifestations

La déclaration du Directeur des Domaines, Mame Boye Diao, annonçant que les terres de l’Aéroport de Yoff ont été vendues à l’Etat, a mis la communauté Lébou dans tous leurs états. Elle a annoncé une série de manifestation pour exiger la restitution de leurs terres.



Mamadou Ndoye, habitant d’un des trois villages traditionnels, est d’avis qu’il y a « une expropriation de l’Etat ».



« Ceux sont des propos que nous déplorons. Jusqu’à l’extension du Soleil, Mame Boye Diao ne peut pas prouver que nous avons vendu ces terres-là. Alors qu’il sache que nous avons des documents qui justifient qu’il y a bel et bien expropriation de l’Etat.

Ces terres appartiennent à nos ancêtres ».



Il a ajouté :« Tout ce que nous demandons c’est juste une extension pour les trois villages. Parce que les trois villages souffrent d’un problème de structuration. La démographie est extrêmement dense. Les populations le vivent très mal. On a une seule issue et c’est les terres de l’Aéroport de Yoff. En plus de cela, ces terres appartiennent à nos ancêtres»