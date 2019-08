Vente nationalité sénégalaise au ministère de la Justice: le cerveau de la mafia identifié

La mafia au ministère de la Justice est sur le point d'être complètement démantelée, après les premières arrestations sur l'affaire de la vente de la nationalité sénégalaise.



L'homme qui tirait les ficèles par les enquêteurs. Il s'agirait d'un nommé Abdoul Ahad Agne, archiviste de la Direction des Affaires civiles et du Sceau.



Selon Libération, il est sous le coup d'un Sous le coup d'un mandat d'arrêt international et avait fait en sorte de ne jamais être devant, en mettant en place un système à même de lui permettre d'éviter tout contact avec ses clients



C'est Ali Fawaz, son complice, qui se chargeait de trouver des clients, d'empocher les fonds et de déposer, sur la base de procuration les documents administratifs.



Son frère, Aboubacry Agne, avait pour rôle de livrer la nationalité. Il a été interpellé par la Section de Recherches et placé sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet.



Dans cette affaire, Amer Alahmar (Syrien), Mohi Alboni (Syrien), Nabil Wizani (Sénégalais), Ahmed Bakkour (Syrien) et Ali Fawaz (Libanais) ont été également placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon des sceaux de l'État, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques, blanchiment de capitaux