Verdict de la Cour suprême sur l’affaire Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce une « dérive autoritaire »

Khalifa Ababacar Sall, l'ancien mentor du maire déchu de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, a exprimé son indignation à la suite du verdict prononcé par la Cour suprême concernant la requête introduite par son ancien poulain.



Dans une publication sur Facebook, le leader de Tawaxu Sénégal, dont Barthélémy Dias a été membre, a dénoncé ce qu’il considère comme une « dérive autoritaire ».



« Le rejet du recours du maire Barthélémy Dias par la Cour suprême est un coup de massue porté à la souveraineté électorale, à la démocratie et aux principes de libre administration des collectivités territoriales. Le suffrage des Dakarois s’en voit confisqué, sacrifié sur l’autel de la dérive autoritaire. Ce verdict est l’expression implacable de la violation de la souveraineté».

