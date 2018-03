Verdict du procès Khalifa Sall: Des cris et des pleurs à Grand Yoff

Les militants, proches et voisins de Khalifa Ababacar Sall ne peuvent se contenir. Des femmes en sanglots, des jeunes qui circulent et font des cent pas sans direction ou destination précise, d'autres ont la tête contre le mur. Des actes indescriptibles sont notés à la permanence de Grand Yoff et ses environs à l'annonce du verdict du procès de Khalifa Ababacar Sall, par ailleurs, maire de la ville de Dakar.