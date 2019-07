Vers la fin d’un long compagnonnage entre Me Wade et Oumar Sarr

Entre Me Abdoulaye Wade et son numéro 2 Oumar Sarr, le torchon brule. Et ces derniers événements montrent la fin d’un compagnonnage entre des deux hommes. Depuis sa participation controversée au Dialogue national, Oumar Sarr est de plus en plus isolé dans la gestion des affaires du Parti démocratique sénégalais (Pds).



Lors du lancement le 28 mai dernier par le président Macky Sall au Palais, le Dialogue politique, Oumar Sarr y avait pris part, alors que le Secrétaire général du PDS, Me Wade avait appelé au boycott. Toutefois, Sarr précisait qu’il participait à son propre nom et non au nom du PDS.



Le quotidien « Les Echos » indique que M. Sarr ne signe plus les communiqués du Pds. Pire, il est exclu des délégations constituées par Wade, notamment lors des cérémonies religieuses ou de présentation de condoléances.



Vendredi, Me Wade a instruit son parti de se rendre auprès de la famille de Ousmane Tanor Dieng, décédé le 15 juillet en France pour présenter des condoléances. Une forte délégation avec sa tête Doudou Wade s’est rendue chez la famille du défunt président du Haut Conseil des Collectivités territoriales (Hcct) à Dakar.



Conduite par Assane Ba, désigné par le frère Secrétaire Général National, par le Président Doudou Wade, ainsi que par le Maire de Rufisque, Daouda Niang, la forte délégation était constituée de toutes les composantes du parti dont l’honorable Woré Sarr, Présidente des femmes, d’honorables députés, des anciens du parti et des cadres entre autres. Mais, Oumar Sarr n’y était pas.