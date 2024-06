Vers un report en décembre 2025 pour la prochaine CAN ?

Devant organiser la CAN 2025, le Maroc avait ainsi trouvé une solution pour organiser la compétition à l’été. Prêt pour l’événement, le pays du Nord de l’Afrique avait vu la situation évoluer. Avec l’organisation de la Coupe du monde des Clubs aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025, un report a été annoncé par le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, avant que la CAF démente cette possibilité.



Cependant, la tendance est bien à un report de l’événement. Selon les informations de Footmercato, la CAF se pencherait sur une organisation de la CAN 2025 entre mi-décembre 2025 et mi-janvier 2026.



Ainsi, le tournoi se déroulerait entre deux périodes de Ligue des Champions sans interférer avec le nouveau format de la compétition européenne. Une décision devrait être prise lors des prochaines semaines et cela provoque pas mal de maux de tête du côté des dirigeants de la CAF.