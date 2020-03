Vers une mise en quarantaine de la délégation sénégalaise ayant pris part au Salon de l’agriculture de Paris

Les membres de la délégation sénégalaise dont les ministres de l’Agriculture et de l’Elevage, ayant pris part au salon de l’Agriculture de Paris où le maire de La Balme-de-Sillingy, infecté, y était, pourraient tous, être mis en quarantaine dès leur atterrissage à l’aéroport de Dakar.



Le président sénégalais, Macky Sall n’écarte pas cette éventualité. Il a convoqué ce lundi matin une réunion d’urgence au Palais sur le Coronavirus et les mesures à prendre pour éviter qu’un porteur du virus débarque au pays de la Téranga.



« J’ai réuni les médecins, professeurs mais aussi directeurs de la santé publique en relation avec l’OMS, l’institut Pasteur, les membres du gouvernement pour justement regarder les mesures préventives puisque désormais nous ne sommes plus à l'abri et aucun pays n’est à l’abri », prévient le chef de l'Etat.



Qui ajoute : « Déjà, le Covid19 est entré en Afrique. Il ne faut pas l’exclure d’autant que les voyages se maintiennent entre le Sénégal et les pays où, aujourd’hui, ce foyer est devenu très sérieux. C’est le cas de la France, de l’Italie ».