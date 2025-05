Vers une réforme du système de caution locative : la CDC veut encadrer les dépôts pour protéger les locataires

Les modalités de paiement des cautions de loyer pourraient connaître des changements. Dans un entretien accordé à Seneweb, Fadilou Keita, directeur général de la Caisse de dépôt et de consignations (CDC), a annoncé une réforme en cours du système de gestion des cautions locatives.



« Nous avons entrepris des démarches pour permettre à toutes les personnes de déposer leur caution à la Caisse de dépôt et de consignations. De ce fait, personne ne pourra réclamer des cautions de 3 à 4 mois aux locataires. Tout sera réglementé pour permettre au locataire d’entrer dans ses fonds à la fin de sa location », a déclaré Fadilou Keita.



Concrètement, la caution ne sera plus remise au bailleur, mais déposée auprès de la CDC. Une mesure qui vise à mettre un terme aux abus de certains courtiers et aux litiges fréquents sur la restitution des cautions. Cette réforme ambitionne également de réduire les coûts liés à la location, au bénéfice des locataires.