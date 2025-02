Vers une révision de la LOASP : Le CNCR prépare le premier Conseil Supérieur d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale

En prélude au premier Conseil Supérieur d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (CSOASP), qui sera présidé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) et ses partenaires ont organisé ce mardi une journée de réflexion et d’information pour mieux préparer ce rendez-vous majeur.



Selon Nadjirou Sall et ses partenaires, le CNCR a déjà engagé une série de concertations avec l’ensemble des organisations paysannes afin d’élaborer et de proposer des mesures concrètes lors du CSOASP.



Pour le président du conseil d’administration du CNCR, cette rencontre vise à « créer les conditions nécessaires à l’organisation effective du conseil ».



Il a également souligné son engagement en faveur de la mise en œuvre de certaines « décisions stratégiques pour atteindre la souveraineté alimentaire ».



Enfin, il a plaidé pour que cette journée soit inscrite dans l’agenda républicain, impliquant l’ensemble des acteurs, afin de permettre une évaluation régulière des activités et des avancées réalisées.



La tenue de ce premier Conseil d’orientation sera organisée « fin février début mars », ont rappelé les organisateurs qui ont laissé entendre que des concertations sont menées dans toutes les régions du Sénégal pour permettre aux acteurs ruraux d’apporter leurs contributions.



Après 20 ans, la loi d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) fera l’objet d’une révision.



La rencontre a réuni le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage (MASAE), les organisations paysannes et la société civile.